Раскрыта причина исчезновения британских танков с Украины

Британские власти приняли решение убрать из зоны боевых действий на Украине танки Challenger, поскольку разочаровались в их эффективности, сообщил замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Любопытно было бы посмотреть на британские Challenger, но англичане быстро убрали их с Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев», — сказал представитель компании.

Всего Киеву на вооружение было поставлено 14 единиц Challenger 2. Осенью прошлого года российские военные уничтожили первый танк Challenger 2 в Запорожской области. До применения на Украине ни один Challenger 2 не был потерян в бою.

Challenger 2 был принят на вооружение британской армии в 1984 году. Эксперты отмечали, что эти танки плохо подходят украинской армии — они слишком тяжелые, требуют очень тщательного обслуживания и уникальных боеприпасов.