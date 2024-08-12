Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

Роскомнадзор (РКН) обратился к администрации App Store с требованием снять ограничения с приложения видеохостинга Rutube и объяснить причину его удаления.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения Rutube из App Store», — сообщили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».

Ранее пресс-служба Rutube сообщила, что приложение видеохостинга было удалено из магазина приложений App Store.

Rutube стал одним из самых скачиваемых приложений после того, как YouTube перестал работать в России.