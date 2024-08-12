Украина заявила об ожидании жесткого ответа на атаку Курской области

Власти Украины готовятся к «грандиозному» ответу России на атаки ВСУ в Курской области, которые могут включать попытки нанести удары по важным объектам в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания.

«Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща», — заявил The Times высокопоставленный источник в Минобороны Украины. Собеседник газеты отметил, что атака будет совершена с использованием сотен различных ракет и дронов-камикадзе.

Он допустил, что это может стать большой проблемой для украинской ПВО.

Другой украинский чиновник в разговоре с AFP сообщил, что страна готовится к ответу России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине.

ВСУ зашли в Курскую область 6 августа. Представитель МИДа Мария Захарова анонсировала жесткий ответ, который «не заставит себя ждать».