НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден объяснил выход из президентской гонки

Источник:
Sibnet.ru
332 1
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден отказался от переизбрания и вышел из гонки за пост главы государства, так как не исключал, что его участие навредит Демократической партии на выборах в конгресс.

«Ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал Байден в интервью CBS.

Главы государства отметил, что все социологические опросы показывали, что гонка шла «ноздря в ноздрю», а его сторонники были готовы вести ее до победного конца.

Президент рассказал, что решил сняться с выборов в том числе для того, чтобы Демократическая партия могла полностью сосредоточиться на задаче не допустить возвращения его предшественника Дональда Трампа в Белый дом.

Байден подчеркнул, что, когда избирался впервые, видел в своей кандидатуре президента переходного периода, а его главной целью было «сохранить демократию» и добиться победы демократов над Трампом.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа будет действующий вице-президент Камала Харрис.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Украина заявила об ожидании жесткого ответа на атаку Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Лукашенко призвал жителей страны привыкать к мысли о новом президенте
Медведев оценил появление немецких танков под Курском
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Лебедев извинился перед Мизулиной
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Обсуждение (1)
Картина дня
Украина ждет грандиозного ответа на атаку Курской области
Байден объяснил выход из президентской гонки
Лукашенко призвал народ привыкать к мысли о новом президенте
США выиграли медальный зачет Олимпиады в Париже
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Хуже сухой бумаги, может быть только сухая веревка. Афганцы вообще песком подтираются, как это у Малышевой...

pepelmetal

"не в соответствии с планом полетов" ещё бы такой самолёт им планы свои рассказывал

Asd10

Ещё один эльф из страны Москванарнии. А существует ли жизнь за МКАД ом?? Идиот.

Egorka72

Во время Великой Отечественной Войны подвиг Александра Матросова повторили более 400 человек..Ты к этому...