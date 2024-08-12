Байден объяснил выход из президентской гонки

Президент США Джо Байден отказался от переизбрания и вышел из гонки за пост главы государства, так как не исключал, что его участие навредит Демократической партии на выборах в конгресс.

«Ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал Байден в интервью CBS.

Главы государства отметил, что все социологические опросы показывали, что гонка шла «ноздря в ноздрю», а его сторонники были готовы вести ее до победного конца.

Президент рассказал, что решил сняться с выборов в том числе для того, чтобы Демократическая партия могла полностью сосредоточиться на задаче не допустить возвращения его предшественника Дональда Трампа в Белый дом.

Байден подчеркнул, что, когда избирался впервые, видел в своей кандидатуре президента переходного периода, а его главной целью было «сохранить демократию» и добиться победы демократов над Трампом.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа будет действующий вице-президент Камала Харрис.