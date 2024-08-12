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Артисты начали активно отправлять деньги в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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дом в Курской области
дом в Курской области
Фото: © телеграм-канал Иды Галич

Звезды шоу-бизнеса и блогеры активно поддерживают жителей Курской области, отправляя материальные пожертвования и гуманитарную помощь.

Певец Shaman, певица Лолита и блогер Ида Галич перевели более 2 миллионов рублей на помощь жителям Курской области. Также они активно призывают подписчиков и коллег последовать их примеру.

Также деньги в фонды перевели Дима Билан, Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Тимур Хайдаров, Леша Свик и другие артисты.

Ранее Максим Галкин (признан иноагентом в России) возмущался, что главныеартисты-патриоты молчато ситуации в Курской области.

6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область. В регионе ввели ЧС федерального уровня. В ночь на 10 августа в Курской, а также Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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