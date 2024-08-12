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Волочкова возмутилась ценами в Большой театр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась, что цены в Большой театр очень высокие и сопоставимы с отдыхом на Мальдивах.

«Сейчас в Большой театр приходят толстосумы, которые сидят в первых рядах партера за нереальные деньги. А люди, которые реально любят балет и хотят прийти на спектакль, не имеют такой возможности. Вспомните, как зимой люди в очередях стояли на балет "Щелкунчик"», — цитирует StarHit балерину.

Волочкова отметила, что три билета в Большой театр стоят также, как отдых на Мальдивах, и она предпочла бы второй вариант.

Стоимость билетов на балет в Большом театре, по данным информации на сайте, варьируется от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от постановки и хореографа.

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