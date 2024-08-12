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«Бордерлендс» с Кейт Бланшетт обогнал в прокате «Дэдпула и Росомаху»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бордерлендс»

Американский боевик «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт в главной роли стал лучшей новинкой и лидером проката по итогам уикенда 8-11 августа.

«Бордерлендс» рассказывает об охотнице за головами Лилит. Она ненавидит родную планету Пандору и Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений.

По итогам первого уикенда боевик собрал 77,5 миллиона рублей в странах СНГ, а предыдущий лидер, фильм «Дэдпул и Росомаха», собирающий кассу без России и Белоруссии, заработал почти в два раза меньше, около 44 миллионов.

Неплохие результаты показала отечественная семейная картина «Мой дикий друг» о семикласснике Саше и маленьком лисенке, которого он нашел в лесу. У фильма в кассе за первый уикенд 27,7 миллиона рублей.

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