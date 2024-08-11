США выиграли медальный зачет Олимпиады в Париже

Сборная США стала победителем неофициального медального зачета Олимпийских игр в Париже.

Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей в Париже. Также на счету команды 44 серебряные награды и 42 бронзы. Всего сборная США выиграла 126 медалей на Олимпиаде.

Второе место заняла команда Китая, на счету которой также 40 золотых медалей, но она уступила по числу по количеству серебра (27), также у сборной 24 бронзовых медали.

Третьей стала Япония — 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборные Австралии, Франции и Великобритании превзошли Японию по общему количеству наград: 53, 64 и 65 соответственно.

На Олимпиаде в Париже выступили 15 российских спортсменов, получивших нейтральный статус. Единственную серебряную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.