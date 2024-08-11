Как правильно произносить названия китайских автомобилей

Китайские автомобили второй год активно захватывают российский рынок, их имена еще не так привычны русскому уху, поэтому часто их произносят неверно. Как же правильно читать названия «китайцев»?
- Avatr — Аватр
- BAIC — Баик
- BYD — Бияди и Би-Уай-Ди
- Changan — Чанъань
- Chery — Чери
- Dongfeng — Дунфэн
- Exeed — Эксид
- FAW — Фав
- GAC — Джи-эй-си
- Geely — Джили
- Haval — Хавейл
- HiPhi — Хипхи
- Hongqi — Хончи
- JAC — Джак
- Jaecoo — Джейку
- Jetour — Джетур
- Kaiyi — Каи
- Livan — Ливэн
- LiXiang — Лисян
- Omoda — Омода
- Voyah — Воя
- Xiaomi — Сяоми
- Xpeng — Сяопэн
- Zeekr — Зикр
Общая численность легковых автомобилей китайских марок в России на 1 июля 2024 года составила более 1, 86 миллиона единиц. Это составляет уже 4% от общего количества легковых машин в стране.
В среднем китайский автомобиль по состоянию на 1 августа продается на российском рынке за 3,5 миллиона рублей, это на 149 тысяч больше, чем годом ранее.