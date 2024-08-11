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Как правильно произносить названия китайских автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские автомобили второй год активно захватывают российский рынок, их имена еще не так привычны русскому уху, поэтому часто их произносят неверно. Как же правильно читать названия «китайцев»?

  • Avatr — Аватр
  • BAIC — Баик
  • BYD — Бияди и Би-Уай-Ди
  • Changan — Чанъань
  • Chery — Чери
  • Dongfeng — Дунфэн
  • Exeed — Эксид
  • FAW — Фав
  • GAC — Джи-эй-си
  • Geely — Джили
  • Haval — Хавейл
  • HiPhi — Хипхи
  • Hongqi — Хончи
  • JAC — Джак
  • Jaecoo — Джейку
  • Jetour — Джетур
  • Kaiyi — Каи
  • Livan — Ливэн
  • LiXiang — Лисян
  • Omoda — Омода
  • Voyah — Воя
  • Xiaomi — Сяоми
  • Xpeng — Сяопэн
  • Zeekr — Зикр

Общая численность легковых автомобилей китайских марок в России на 1 июля 2024 года составила более 1, 86 миллиона единиц. Это составляет уже 4% от общего количества легковых машин в стране.

В среднем китайский автомобиль по состоянию на 1 августа продается на российском рынке за 3,5 миллиона рублей, это на 149 тысяч больше, чем годом ранее.

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Авто #Автопром #Авторынок
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