Саша Стоун доказал свое лидерство в шоу «Выжить в Дубае»

Саша Стоун оказался на малом испытании в шоу «Выжить в Дубае», он сумел обыграть своего соперника Остапа Солдатова.

Сначала участники сыграли в «Мафию» и выбрали, кого бы отправили на малое испытание, не успев договориться. Больше всех голосов собрали Стоун и Солдатов. Стоун заявил, что готов оправиться на испытание, даже без официального голосования.

Ведущие решили, что голосование все-таки состоится. Но участники все равно отправили на испытание Стоуна и Солдатова.

Стоун достаточно уверенно обыграл соперника в испытании, где нужно было ставить фигуры на подвижную платформу. Во втором задании нужно было держать тяжелые кубки на вытянутой руке. Солдатов, будучи левшой, по ошибке взял кубок в правую руку, и сдался первым, отдав победу Стоуну.