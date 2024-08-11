Уролог представил «шкалу твердости» эрекции

Урологи используют «шкалу твердости» эрекции, в которой пенис сравнивается с другими частями тела, сообщил хирург-уролог, андролог Марк Гадзиян.

«Существует шкала твердости эрекции для взаимопонимания пациента и врача. Определяется на ощупь: лоб — отлично, ладонь — неплохо, кончик носа — не очень, ну и мочка уха — это показатель "ужасно"», — рассказал в своем телеграм-канале Гадзиян.

По словам врача, степень (твердость) эрекции — очень часто показатель общего здоровья мужчины.

«Если эрекция в начале акта отличная, а потом пропадает, скорее всего, это психологическая проблема», — предупредил Гадзиян.