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Депутат Милонов раскрыл признаки водителей-извращенцев

Источник:
Sibnet.ru
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Извращенцев в автомобильном потоке можно вычислить по тонированным стеклам машины и громкому выхлопу, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Вычленить на дороге извращенцев очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа», — цитирует Милонова Общественная служба новостей.

Так депутат прокомментировал новые медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, которые предложил Минздрав.

В проект распоряжения правительства включены заболевания, расстройства личности и поведения, в том числе расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации:

  • биполярное аффективное расстройство (БАР);
  • депрессивный эпизод легкой, средней или тяжёлой степени;
  • фобии, в том числе агорафобию и социальные фобии;
  • генерализованное тревожное расстройство;
  • обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);
  • посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);
  • неврастения;
  • патологическое влечение к азартным играм, поджогам или воровству;
  • расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм;
  • расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм и эксгибиционизм;
  • расстройство сексуальных отношений.

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