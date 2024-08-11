Депутат Милонов раскрыл признаки водителей-извращенцев

Извращенцев в автомобильном потоке можно вычислить по тонированным стеклам машины и громкому выхлопу, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Вычленить на дороге извращенцев очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа», — цитирует Милонова Общественная служба новостей.
Так депутат прокомментировал новые медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, которые предложил Минздрав.
В проект распоряжения правительства включены заболевания, расстройства личности и поведения, в том числе расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации:
- биполярное аффективное расстройство (БАР);
- депрессивный эпизод легкой, средней или тяжёлой степени;
- фобии, в том числе агорафобию и социальные фобии;
- генерализованное тревожное расстройство;
- обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);
- посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);
- неврастения;
- патологическое влечение к азартным играм, поджогам или воровству;
- расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм;
- расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм и эксгибиционизм;
- расстройство сексуальных отношений.