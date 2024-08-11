Депутат Милонов раскрыл признаки водителей-извращенцев

Извращенцев в автомобильном потоке можно вычислить по тонированным стеклам машины и громкому выхлопу, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Вычленить на дороге извращенцев очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа», — цитирует Милонова Общественная служба новостей.

Так депутат прокомментировал новые медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, которые предложил Минздрав.

В проект распоряжения правительства включены заболевания, расстройства личности и поведения, в том числе расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации: