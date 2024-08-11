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Скончалась одна из первых советских олимпийских чемпионок

Источник:
Sibnet.ru
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Галина Зыбина
Фото: © телеграм-канал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщил комитет по физической культуре и спорту СанктПетербурга.

Зыбина известна как толкательница ядра, на ее счету золото на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, серебро и бронза на Играх в Мельбурне (1956) и Токио (1964) соответственно. Также Зыбина установила 13 рекордов в толкании ядра в Советском союзе.

Спортсменка родилась в 1931 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны она получила орден «За оборону Ленинграда», спортивную карьеру начала сразу после ее окончания.

После спортивной карьеры Зыбина работала тренером-преподавателем.

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Asd10

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userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

pepelmetal

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Uynachalnica

Хуже сухой бумаги, может быть только сухая веревка. Афганцы вообще песком подтираются, как это у Малышевой...