Скончалась одна из первых советских олимпийских чемпионок

Одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщил комитет по физической культуре и спорту СанктПетербурга.

Зыбина известна как толкательница ядра, на ее счету золото на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, серебро и бронза на Играх в Мельбурне (1956) и Токио (1964) соответственно. Также Зыбина установила 13 рекордов в толкании ядра в Советском союзе.

Спортсменка родилась в 1931 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны она получила орден «За оборону Ленинграда», спортивную карьеру начала сразу после ее окончания.

После спортивной карьеры Зыбина работала тренером-преподавателем.