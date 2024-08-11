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Кровь мужчины позеленела из‑за алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Кровь мужчины в Китае стала зеленого цвета из-за чрезмерного употребления алкоголя, увидев ее, он пообещал бросить вредную привычку.

36-летний мужчина по фамилии Чэнь из Шэньчжэня обратился в больницу, когда его кожа и глаза пожелтели. Также беспокоили частые приступы рвоты и сильная одышка. Врач взял у него кровь и удивился — она была грязно-зеленого цвета, пишет CTWant.

Зеленая кровь мужчины, страдающего от злоупотребления алкоголем
Фото: © CTWant

Анализ показал, что у Чэня развилась желтуха, вызванная острым гепатитом, а также болезнь печени из-за частого употребления алкоголя. Медики считают, что кровь мужчины стала такого цвета именно из-за проблем с этим органом.

«Я больше не буду пить слишком много», — пообещал врачу Чэнь после двухнедельного лечения.

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Жизнь #Здоровье
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