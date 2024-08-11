Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, начав атаку на Курскую область, принял самое рискованное решение с начала военных действий на Украине

Зеленский долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы те начали летнее наступление, пишет газета The Times. Издание связывает это с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает.

The Times сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с операцией «Хромит» — высадкой в сентябре 1950 года американского морского десанта в порту Инчхон во время Корейской войны, которая изменила ход войны. В отличие от этой операции контратака Киева может достичь только «ограниченной цели» и не сможет существенно переломить ход военных действий, считает издание.

Украинское руководство рассчитывает, что она позволит отвлечь российские войска от других участков фронта, включая Часов Яр и Покровск в Донбассе, где украинские силы испытывают трудности из-за наступления России. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью нападения усиление позиций на переговорах.

Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева, даже в Вашингтоне. Если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили, указывает The Times.