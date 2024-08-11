Астрофотограф сделал невероятный снимок Млечного Пути. ФОТО

Фотограф из Лиссабона Мигель Карло сделал впечатляющий снимок Млечного Пути, он назвал его «Гигантский глаз, устремленный в ночное небо».

Фото было сделано в португальской Алкеве, оно запечатлело звездное небо над пышным одним из крупнейших искусственных озёр на территории Европы. Итоговое изображение было получено путем объединения 25 отдельных кадров.

На снимке видны десятки эмиссионных туманностей и темная пыль вдоль Млечного Пути, а также галактика Андромеда.

«Моя главная цель — показать, насколько величественными мы должны себя чувствовать, чтобы быть частью этого большого космического полотна, где вся жизнь прекрасна и совершенна. Я верю в слова Федора Достоевского, утверждавшего, что красота спасет мир», — отметил Кларо.