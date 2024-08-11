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Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Источник:
Sibnet.ru
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Терапевт Елена Малышева и аллерголог-иммунолог Андрей Продеус рекомендовали заменить обыкновенную сухую туалетную бумагу на влажную, но в составе последней могут быть опасные вещества.

«Хуже сухой туалетной бумаги нет ничего», — сказала Малышева выпуск программы «Жить здорово!», доступном на сайте Первого канала.

Специалисты рекомендовали во избежание анальных трещин отказаться от стандартной туалетной бумаги, а пользоваться влажной туалетной бумагой или подмываться водой после похода в туалет.

В то же время медики обратили внимание, что крайне важно покупать влажную туалетную бумагу, которая не содержит таких компонентов, как триклозан и метилизотиазолинон.

«Триклозан влияет на деятельность щитовидной железы даже в минимальных количествах, и если есть ранки заднего прохода, то триклозан прекрасно всасывается», — объяснил Продеус.

Туалетная бумага, которая содержит это вещество, опасна для беременных, подчеркнул врач. Иммунолог добавил, что у мальчиков будут гормональные нарушения, если мама использовала что-либо с триклозаном.

По словам Продеуса, метилизотиазолинон вызывает аллергическую реакцию.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

pepelmetal

"не в соответствии с планом полетов" ещё бы такой самолёт им планы свои рассказывал

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

Game Rock

Так у нас куда не плюнь одни Медведевы)

Asd10

Ещё один эльф из страны Москванарнии. А существует ли жизнь за МКАД ом?? Идиот.