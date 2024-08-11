Замглавы ЦБ назвал условия роста ключевой ставки выше 20%

Ключевую ставку Банка России могут значительно повысить, если в предстоящие месяцы у ЦБ останутся сомнения в замедлении инфляции и достаточном снижении инфляционных ожиданий, сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%», — сказал Заботкин в интервью «Российской газете», отвечая на вопрос о том, при каких условиях ключевая ставка может быть повышена до 20% и выше.

Представитель отметил, что еще одним условием для этого могут стать дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение российского экспорта или сокращение возможностей получения импорта.

По словам Заботкина, необходимо значительное время, чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, и как результат — на инфляцию. Этот срок составляет три-шесть кварталов. Он добавил, что основной эффект от ранее принятых решений ЦБ в полной мере проявится не раньше второй половины года.

В последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку до 18%, это произошло 26 июля.