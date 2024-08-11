Лукашенко призвал жителей страны привыкать к мысли о новом президенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что у страны будет новый лидер.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — сказал Лукашенко во время посещения агрогородка Городище Шкловского района.

Он отметил, что должен оставить преемнику мирную страну. «Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко в этом году исполняется 70 лет. Президентом Белоруссии он стал в 1994 году, с того момента пять раз переизбирался. В феврале заявил, что будет баллотироваться на следующий срок.