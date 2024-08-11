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Сбитая ракета упала на жилой дом в Курске

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия падения обломков ракеты на жилой дом в Курске
Фото: © телеграм-канал мэра Курска Игоря Куцака

Обломки сбитой украинской ракеты в ночь на 11 августа упали на жилой дом в Курске, пострадали 13 человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Около 00.20 (совпадает с мск) Смирнов написал в своем телеграм-канале, что в результате падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом возник пожар, на место выехали экстренные службы.

«На данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов позднее.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Регион находится под постоянными обстрелами, идут бои. Из приграничных регионов эвакуировали 76 тысяч жителей.

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