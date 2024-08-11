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Российские военные получат новый пулемет РПЛ-20

Источник:
Sibnet.ru
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Новый ручной пулемет РПЛ-20 уже начал поступать в войска, сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

По его словам, оружие успело хорошо зарекомендовать себя в зоне СВО, получив положительные отзывы военных. Так, новинку хвалят за высокую кучность и богатую комплектацию — например, пулемет с завода штатно имеет прибор малошумной стрельбы, передает ТАСС.

Сейчас РПЛ-20 выпускается в двух вариантах: с длинным стволом и с коротким. Также рассматривается возможность модификации пулемета под калибры НАТО. Первая партия РПЛ-20 уже передана заказчику.

Прототип РПЛ-20 был официально представлен в августе 2020 года. У пулемета ленточное питание, емкость его патронного короба — 100 патронов калибра 5,45. Масса оружия — чуть больше 5 килограммов.

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