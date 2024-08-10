Рассчитан риск погибнуть во время полета на самолете

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, как в последние годы изменились риски погибнуть в авиакатастрофе. Исследователи отметили, что многие люди боятся полетов, несмотря на утверждения, что самолет является самым безопасным видом транспорта.

Исследователи проанализировали обстановку с авиаперевозками в период с 2018 по 2022 год. Расчет показал, что уровень смертности во всем мире в среднем снизился до 1 случая на каждые 13,7 миллиона пассажиров.

Такая статистика особенно впечатляет с данными эпохи, когда коммерческие авиаперевозки только начались развиваться. Например, в период с 1968 по 1977 год в среднем случалась 1 смерть на 350 тысяч пассажиров.

Согласно расчетам, безопасность авиаперевозок стабильно растет. По оценкам ученых, риск смертности в ходе полетов снижается в два раза за каждые десять лет, что действительно делает самолеты самым безопасным видом транспорта.