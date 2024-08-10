ВСУ сменили тактику в Курской области

Украинские войска сменили тактику ведения боя в Курской области, отказавшись от затяжных сражений за населенные пункты и перейдя к маневренным действиям, чтобы обойти позиции российских военных с флангов, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

По его оценке, украинцы стремятся выйти к трассе, ведущей из Курска в Рыльск, а также пытаются с двух сторон обойти Коренево, чтобы перерезать снабжение между разными частями Курской области.

Рыльский район ВСУ обстреливают с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS, при этом ряд магистралей находятся в зоне действия украинских FPV-дронов.

Коц уточнил, что сообщения об окружении некоторых населенных пунктов украинскими войсками стали результатом действия малых маневренных групп, которые обозначают свое присутствие, однако затем отходят к своим позициям.

По оценкам Минобороны, ВСУ на курском направлении с 6 августа потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, в регион переброшены резервы.