НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ сменили тактику в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
8964 1

Украинские войска сменили тактику ведения боя в Курской области, отказавшись от затяжных сражений за населенные пункты и перейдя к маневренным действиям, чтобы обойти позиции российских военных с флангов, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

По его оценке, украинцы стремятся выйти к трассе, ведущей из Курска в Рыльск, а также пытаются с двух сторон обойти Коренево, чтобы перерезать снабжение между разными частями Курской области.

Рыльский район ВСУ обстреливают с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS, при этом ряд магистралей находятся в зоне действия украинских FPV-дронов.

Коц уточнил, что сообщения об окружении некоторых населенных пунктов украинскими войсками стали результатом действия малых маневренных групп, которые обозначают свое присутствие, однако затем отходят к своим позициям.

По оценкам Минобороны, ВСУ на курском направлении с 6 августа потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, в регион переброшены резервы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Командный состав бригады ВСУ уничтожили одним ударом. ВИДЕО
Украинские дроны уничтожили над Белоруссией
ВСУ в Курской области накрыли термобарической ракетой
Режим КТО ввели на территориях трех областей России
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Лебедев извинился перед Мизулиной
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Qprovessional

а у большей части патриотов, где живут дети и родственники? возьми того же соловьева

corrector

как теперь развидеть эту старуху на фото ?!

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

corrector

если вы хотите выиграть войну - сначала национализируйте металлургию!