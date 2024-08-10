Realme показала 300-ваттную зарядку для смартфона

Компания Realme продемонстрировала 300-ваттную зарядку для смартфонов в действии. Ее создатели уверяют, что она заряжает смартфон от 0% до 15% за полминуты.

При сохранении такой скорости зарядки стандартный аккумулятор емкостью 5000 мАч должен зарядиться полностью примерно за три минуты. Однако в целях безопасности мощность зарядки на начальном этапе обычно выше, чем под конец.

Согласно официальной информации Realme, с помощью 300-ваттной зарядки пользователи смогут с нуля полностью заряжать свои гаджеты за 5-7 минут в зависимости от емкости аккумулятора. При этом пока неизвестно, когда новая зарядка пойдет в серию.

Ранее Realme уже демонстрировала прототипы 260-ваттной зарядки, однако в итоге серийный смартфон с поддержкой такого устройства так и не был выпущен.