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Realme показала 300-ваттную зарядку для смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Realme продемонстрировала 300-ваттную зарядку для смартфонов в действии. Ее создатели уверяют, что она заряжает смартфон от 0% до 15% за полминуты.

При сохранении такой скорости зарядки стандартный аккумулятор емкостью 5000 мАч должен зарядиться полностью примерно за три минуты. Однако в целях безопасности мощность зарядки на начальном этапе обычно выше, чем под конец.

Согласно официальной информации Realme, с помощью 300-ваттной зарядки пользователи смогут с нуля полностью заряжать свои гаджеты за 5-7 минут в зависимости от емкости аккумулятора. При этом пока неизвестно, когда новая зарядка пойдет в серию.

Ранее Realme уже демонстрировала прототипы 260-ваттной зарядки, однако в итоге серийный смартфон с поддержкой такого устройства так и не был выпущен.

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Qprovessional

а у большей части патриотов, где живут дети и родственники? возьми того же соловьева

Alex B 69

Смело. По нынешним временам, даже круто. Он что отьехал с активами за рубеж..? Раньше за ним подобной...

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

Alex B 69

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