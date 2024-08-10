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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командный состав бригады ВСУ уничтожили одним ударом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Командный пункт бригады ВСУ в Курской области был уничтожен одним ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает Минобороны РФ. Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале соответствующее видео.

«Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

По оценкам оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен командный состав бригады в количестве 15 человек. Подразделения 22-й бригады ВСУ первыми 6 августа вторглись на территорию Курской области.

В настоящее время их продвижение остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

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