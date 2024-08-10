Раскрыты получатели двойной пенсии

Пенсию в двойном размере в России назначают людям с инвалидностью, а также бывшим военнослужащим при условии, что у них имеется стаж работы по гражданским специальностям, сообщила представитель Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов — по достижении пенсионного возраста можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности», — объяснила специалист.

При этом выплаты для бывших военнослужащих с гражданским стажем работы производятся из Социального фонда, уточнила специалист в интервью РИА Новости. Кроме этого, некоторые категории россиян получают доплаты к пенсии — например, Герои Труда, чернобыльцы,

Самой востребованной выплатой по числу адресатов является пенсия по старости — ее получают 81,31% пенсионеров. Согласно последним данным, средний размер такой выплаты составляет 22 418,8 рубля.