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Раскрыты получатели двойной пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Пенсию в двойном размере в России назначают людям с инвалидностью, а также бывшим военнослужащим при условии, что у них имеется стаж работы по гражданским специальностям, сообщила представитель Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов — по достижении пенсионного возраста можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности», — объяснила специалист.

При этом выплаты для бывших военнослужащих с гражданским стажем работы производятся из Социального фонда, уточнила специалист в интервью РИА Новости. Кроме этого, некоторые категории россиян получают доплаты к пенсии — например, Герои Труда, чернобыльцы,

Самой востребованной выплатой по числу адресатов является пенсия по старости — ее получают 81,31% пенсионеров. Согласно последним данным, средний размер такой выплаты составляет 22 418,8 рубля.

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Топ комментариев

Qprovessional

а у большей части патриотов, где живут дети и родственники? возьми того же соловьева

Alex B 69

Смело. По нынешним временам, даже круто. Он что отьехал с активами за рубеж..? Раньше за ним подобной...

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

Alex B 69

Даже до Челябинска не хватит...