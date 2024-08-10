Самолеты НАТО подняли в небо из-за российского Ил-20М

Истребители НАТО подняли в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М, сообщает ВВС ФРГ в соцсети X.

Российский самолет морской авиации находился в международном воздушном пространстве недалеко от острова Рюген. Для его перехвата в небо подняли истребители из Лаге на севере Германии, отмечается в сообщении.

При этом военно-воздушные силы Германии утверждают, что самолет Ил-20М двигался в регионе Балтийского моря не в соответствии с планом полетов и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами.

Ил-20М — военный самолет комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолета Ил-18. Он оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, станциями радиотехнической разведки и радиоперехвата.