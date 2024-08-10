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Смартфоны Xiaomi получат функцию обнаружения скрытых камер

Источник:
Sibnet.ru
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Прошивка HyperOS 2.0 для смартфонов Xiaomi получила функцию обнаружения скрытых камер. Опция безопасности и конфиденциальности работает на анализе беспроводных сетей.

При активизации этой функции смартфон будет сканировать окружающие сети Wi-Fi, чтобы обнаружить скрытые камеры, пишет портал Xiaomi Time. Для сканирования достаточно нажать кнопку на экране устройства.

Таким образом, смартфоны Xiaomi смогут предупреждать пользователей о возможных угрозах слежки в незнакомых условиях благодаря сканированию необычных сигналов WLAN, которые формируют профили для определенных типов скрытых камер.

HyperOS 1.0 вышла осенью прошлого года и заменила MIUI 14. Ожидается, что HyperOS 2.0 получит большую производительность и новые функции, ее анонс предположительно состоится в октябре 2024 года.

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