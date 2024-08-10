НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские дроны уничтожили над Белоруссией

Источник:
Sibnet.ru
489 5

Белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины, предположительно это были ударные беспилотники, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели с Украины», — цитирует глава государства «БелТА».

Целей было около десяти, на их перехват Минск отправил самолеты и вертолет. Часть была уничтожена над территорией Белоруссии, «остальные были переданы» России, отметил глава государства.

Первым направлением полета дронов, по словам Лукашенко, был Смоленск, однако затем они изменили траекторию полета. Минобороны России ранее отчиталось в уничтожении над Россией 32 беспилотников за ночь.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ВСУ в Курской области накрыли термобарической ракетой
Режим КТО ввели на территориях трех областей России
Минобороны перебросило в Курскую область тяжелую технику
Нападение ВСУ на Курскую область взвинтило газовые цены
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лебедев извинился перед Мизулиной
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Иноагент Галкин прокомментировал приезд Пугачевой в Россию
Обсуждение (5)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
51
Американский фондовый рынок обрушился
50
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
44
Путин оценил вторжение в Курскую область
41
Режим КТО ввели на территориях трех областей России
40
Премьер Японии счел Россию источником ядерной угрозы