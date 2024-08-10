Украинские дроны уничтожили над Белоруссией

Белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины, предположительно это были ударные беспилотники, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели с Украины», — цитирует глава государства «БелТА».

Целей было около десяти, на их перехват Минск отправил самолеты и вертолет. Часть была уничтожена над территорией Белоруссии, «остальные были переданы» России, отметил глава государства.

Первым направлением полета дронов, по словам Лукашенко, был Смоленск, однако затем они изменили траекторию полета. Минобороны России ранее отчиталось в уничтожении над Россией 32 беспилотников за ночь.