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ВСУ в Курской области накрыли термобарической ракетой

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные ударили по группам ВСУ на южной окраине Суджи в Курской области ракетой с термобарической головной частью, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате было накрыто место дислокации иностранных наемников. Также авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам армии Украины на территории Сумской области.

«Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Ларьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство уточнило, что в последние сутки подразделений группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.

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Оборона #Конфликты #Оружие
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