ВСУ в Курской области накрыли термобарической ракетой

Российские военные ударили по группам ВСУ на южной окраине Суджи в Курской области ракетой с термобарической головной частью, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате было накрыто место дислокации иностранных наемников. Также авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам армии Украины на территории Сумской области.

«Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Ларьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство уточнило, что в последние сутки подразделений группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.