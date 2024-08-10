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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел российский шутер VLADiK Brutal

Источник:
Sibnet.ru
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Российский разработчик-одиночка Владислав Мещеряков выпустил шутер VLADiK Brutal, который имеет много общего с культовыми сериями Half-Life и Doom.

VLADiK Brutal предлагает проработанную механику стрельбы, систему повреждений и 12 видов оружия. Разработчик обещает оригинальный сюжет, головоломки, секреты и отличную оптимизацию.

Действие VLADiK Brutal разворачивается в вымышленной стране восточно-европейского типа, в которой у власти много лет находится диктатор. Игроки выступают в роли одного из заключенных, которому предстоит попытаться свергнуть тирана.

Для пользователей из России игра доступна за 460 рублей в сервисе Steam. Кроме того, в течение первой недели на игру будет действовать скидка в размере 10%.

Игра, разработка которой длилась четыре года, имеет порядка 90% положительных отзывов на площадке. В будущем разработчик планирует выпустить VLADiK Brutal в VK Play и Epic Games Store.

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