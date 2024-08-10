Приложение Rutube пропало из AppStore

Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина App Store. При этом последнее время российский видеохостинг возглавлял на платформе рейтинг по скачиваниям.

Удаление приложения российского видеохостинга Rutube из магазина приложений для смартфонов на iOS AppStore стало следствием санкций «со стороны американской компании», сообщила пресс-служба видеохостинга в телеграм-канале.

В прошлый раз App Store блокировал приложение Rutube в июне. Сервис называл ограничения неправомерными. Через десять дней оно снова появилось в магазине. Летом 2022 года Rutube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России по требованию Apple.

Rutube отметил, что будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения в AppStore как можно скорее.