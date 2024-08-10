YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России

YouTube разместил на своей главной странице уведомление для россиян, в котором указано, что платформа сделает «все возможное» для ускорения своей работы.

Замедление YouTube в России началось с 1 августа 2024 года. 8 августа работа видеохостинга в сетях российских провайдеров практически остановилась — пользователи пожаловались, что просмотр видео недоступен.

Операторы, на чьих сетях наблюдается замедление видеосервиса, с утра 8 августа зафиксировали блокировку трафика, который идет от кэширующих серверов Google к абонентам. Также с 8 августа идет полная блокировка сервиса по IP.

Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP-адресах и физических адресах расположения серверов Google. Через эти серверы блокировка трафика сервиса в России может осуществляться гораздо эффективнее, чем это делалось в последнюю неделю.