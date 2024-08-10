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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Режим КТО ввели на территориях трех областей России

Источник:
Sibnet.ru
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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях России для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, сообщает инфоцентр Национального антитеррористического комитета.

«Директором ФСБ России Александром Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений Вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.

На территориях трех регионов применяются необходимые меры и временные ограничения в соответствии со статьей 11 ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму». В частности, усилена защита объектов.

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Оборона #Конфликты #Армия
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