НАВЕРХ

Бывшая российская гимнастка выиграла золото Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
449 0
Гимнастка Дарья Варфоломеев с золотом Олимпиады в Париже
Фото: © @varfolomeev2006

Уроженка Барнаула, гимнастка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже.

По сумме четырех упражнений 17летняя спортсменка набрала 142,850 балла. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзовую медаль взяла итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. Ее семья переехала в Германию в 2018 году, и спортсменка сменила спортивное гражданство. В 2023 году выиграла четыре золота чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50», — цитирует Варфоломеев Sports.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Олимпийцам КНДР запретят забрать с собой смартфоны Samsung
Укусившая медаль гимнастка стала любимицей соцсетей. ВИДЕО
Сбившему планку гениталиями прыгуну предложили съемки в порно
Кит поплавал вместе с серфингистами на Олимпиаде. ВИДЕО
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Прыжок с шестом
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
04.08.2024 12:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал отвратительным ряд моментов открытия Олимпиады
28.07.2024 13:41
Олимпиада-2024 во Франции
Части российских журналистов запретили работать на Олимпиаде
21.07.2024 12:37
Камила Валиева в рекламе шашлыка
Валиеву раскритиковали за рекламу шашлыка
23.06.2024 12:45
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Режим КТО ввели на территориях трех областей России
Курскую область атаковала убивавшая пленных бригада ВСУ
Россиянам с сексуальными расстройствами запретят водить авто
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

nicollaich

Дерипаска?Это который владелец ГЭС?И у которого бОльшая часть акционеров живёт в туманном Альбионе?Таких...

Qprovessional

а у большей части патриотов, где живут дети и родственники? возьми того же соловьева

Uynachalnica

Неслыханная щедрость! Рамзан, сбежавшим палестинцам дома строит (интересно за чей счет?), а тут...

jeryakob

И ни в чем себе не отказывайте