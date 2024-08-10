Бывшая российская гимнастка выиграла золото Олимпиады

Уроженка Барнаула, гимнастка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже.

По сумме четырех упражнений 17летняя спортсменка набрала 142,850 балла. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзовую медаль взяла итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. Ее семья переехала в Германию в 2018 году, и спортсменка сменила спортивное гражданство. В 2023 году выиграла четыре золота чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50», — цитирует Варфоломеев Sports.