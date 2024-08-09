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Россиянам с сексуальными расстройствами запретят водить авто

Источник:
«Российская газета»
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Новый список медицинских противопоказаний для вождения авто утвердят в России, документ подготовлен Минздравом. Всего в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, среди них — расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.

В частности, в качестве противопоказаний к вождению в документе указываются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. К ним относятся расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Также речь идет о расстройстве половой идентификации.

Среди других противопоказаний — органические заболевания. В этом списке симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения.

Если предложение Минздрава одобрят, то документ вступит в силу осенью 2024 года. Отмечается, что изменения направлены на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

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