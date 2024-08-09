Мессенджер Signal перестал работать в России

Масштабные сбои зафиксированы в работе мессенджера Signal на территории России, свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ». Signal — конфиденциальный мессенджер, который шифрует переписку по умолчанию.

Согласно данным сервиса, больше всего жалоб на работу сервиса приходится на Москву, на втором месте Санкт-Петербург, далее Краснодарский край. У большинства пользователей не отправляются сообщения и не загружаются переписки.

Также российские пользователи в настоящее время не могут зарегистрироваться в Signal — на смартфон не приходят SMS с кодом подтверждения. При этом если включить VPN-сервис, все начинает работать.

Пресс-служба Роскомнадзора уточнила, что доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Signal имеет встроенную опцию «Обход цензуры». Она позволяет продолжать пользоваться мессенджером на случай блокировок. Чтобы ее включить, нужно зайти в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Расширенные» — «Обход цензуры».