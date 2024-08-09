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Нападение ВСУ на Курскую область взвинтило газовые цены

Источник:
Sibnet.ru
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Вторжение в Курскую область украинской армии привело к резкому росту цен на природный газ и СПГ, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето», — написал Куприянов в официальном телеграм-канале «Газпрома», задавшись при этом риторическим вопросом «Кому это выгодно?».

Еще одним фактором, ведущим к удорожанию газа, представитель российского концерна назвал запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. Он также не исключил, что эти работы могут затянуться.

Ранее цены на газ обновили максимум с начала года. В четверг сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на лондонской бирже ICE у отметки 439,3 доллара за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря.

Газпром продолжает подачу газа Европе через Украину на газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме 37,3 миллиона кубометров, однако объем прокачки был снижен на 5%. Станция находится на границе Курской области, где сейчас идут бои между российской армией и частями ВСУ.

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Экономика #Недра и ТЭК #Конфликты
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nicollaich

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Uynachalnica

Неслыханная щедрость! Рамзан, сбежавшим палестинцам дома строит (интересно за чей счет?), а тут...

jeryakob

И ни в чем себе не отказывайте

c2h5oh76

Так это лет 30 уже, как неактуальное фото, погляди свежее, гарантия, что это развидишь 🤣