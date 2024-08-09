Второй сезон «Аркейна» слили в Сеть

Пять серий еще не вышедшего официально второго сезона анимационного сериала «Аркейн» по вселенной League of Legends появились в Сети.

Предположительно, утечка произошла из-за проблем с системой безопасности Netflix, в результате которых ранее в интернет просочились несколько будущих аниме из библиотеки онлайн-кинотеатра.

Официальная премьера продолжения «Аркейна» назначена на ноябрь 2024 года. Точное количество серий и дата их релиза пока не объявлены. При этом видеоряд слитых серий имеет водяные знаки.

Первый сезон «Аркейна», дебютного анимационного сериала Riot Games, вышел 7 ноября 2021 года на Netflix. Он получил высокие оценки критиков и зрителей, после чего было решено запустить производство второго сезона.