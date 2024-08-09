Военные 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бойцы которой расстреливали российских военнопленных, принимают участие в атаке на Курскую область.

Речь идет о бригаде, военнослужащие которой расстреляли пленных российских солдат во дворе частного жилого дома в селе Макеевка в Луганской народной республике. При этом происходящее было снято на видео.

Об участии данной бригады в нападении на этот регион России свидетельствует видео из социальных сетей, на которых запечатлена колонна, состоящая из советской и американской военной техники, пишет Forbes.

Согласно экспертизе снимков, только 80-я бригада ВСУ использует продемонстрированную на кадрах технику. Отмечается, что помимо 80-й бригады, в атаке на Курскую область участвуют по меньшей мере еще две бригады Вооруженных сил Украины: 22-я и 88-я.