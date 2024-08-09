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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Курскую область атаковала убивавшая пленных бригада ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Военные 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бойцы которой расстреливали российских военнопленных, принимают участие в атаке на Курскую область.

Речь идет о бригаде, военнослужащие которой расстреляли пленных российских солдат во дворе частного жилого дома в селе Макеевка в Луганской народной республике. При этом происходящее было снято на видео.

Об участии данной бригады в нападении на этот регион России свидетельствует видео из социальных сетей, на которых запечатлена колонна, состоящая из советской и американской военной техники, пишет Forbes.

Согласно экспертизе снимков, только 80-я бригада ВСУ использует продемонстрированную на кадрах технику. Отмечается, что помимо 80-й бригады, в атаке на Курскую область участвуют по меньшей мере еще две бригады Вооруженных сил Украины: 22-я и 88-я.

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Тема: Военная операция на Украине
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jeryakob

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c2h5oh76

Так это лет 30 уже, как неактуальное фото, погляди свежее, гарантия, что это развидишь 🤣