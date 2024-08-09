Олимпийцам КНДР запретят забрать с собой смартфоны Samsung

Власти Южной Кореи не хотят, чтобы спортсмены из КНДР забрали с собой на родину смартфоны южнокорейской компании Samsung.

Samsung Electronics, являющаяся партнером и спонсором Олимпиады, предоставила «олимпийскую версию» смартфонов Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам — участникам Игр в Париже. СМИ утверждали, что делегация КНДР приняла смартфоны.

Южная Корея считает, что передача телефонов может нарушить санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна. Республика Корея ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом и Францией, чтобы принять меры с целью не дать спортсменам увезти смартфоны с собой, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в МИД страны.

Аналогичная проблема с риском нарушения санкций возникла в 2018 году во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Тогда атлеты из КНДР отказались принимать смартфоны Samsung в ответ на условие организаторов, которые попросили перед отъездом вернуть гаджеты.

Спортсмены на Олимпиаде в Париже после награждения должны делать символическое селфи на смартфон Samsung. В СМИ и соцсетях широко разошлось совместное фото призеров Олимпиады по настольному теннису в миксте из КНДР, Южной Кореи и Китая.