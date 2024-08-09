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Начались съемки драмеди «16 лет и 9 месяцев» для ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТВ-3

Телеканал ТВ-3 начал съемки сериала «16 лет и 9 месяцев» о старшекласснице Тоне, чья случайная беременность полностью поменяла мир вокруг нее, сообщила пресс-служба канала.

Главной героине Тоне 16 лет, она отличница, занимается танцами и сходит с ума от главного красавца школы – Семена. Чтобы ему понравиться, Тоня пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Но для Семена свидание с Тоней – просто развлечение, а для Тони – первый раз. Через пару недель она узнает, что беременна.

Девушка никому не может признаться в случившемся и оказывается совсем одна перед сложнейшим выбором. Единственным, кто подставил плечо, неожиданно становится одноклассник Тони – Митя. Под гнетом осуждения со стороны родителей и общественности героине придется пройти трудный путь.

В проекте играют Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская и Анатолий Кот.

Съемки проекта проходят в Москве. Второй съемочный блок состоится в осенне-зимний период. Премьера ожидается в 2025 году в эфире ТВ-3.

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