НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Выявлена самая частая поломка в авто Lada

Источник:
Sibnet.ru
433 2

Сбои в электронике — наиболее частая причина поломок современных автомобилей Lada, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«У Lada ломается в основном какая-то неприятная мелочь — электроника, например», — цитирует Кадакова «Лента.ру».

Автоэксперт привел в пример последние Lada Vesta, у которых «то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа».

Но при этом, по мнению Кадакова, эти машины не сильно хуже, чем соразмерные автомобили Chery или Hyandai.

Проверка адреса на оптику
Тема: Русские машины
Путин снова похвалил еще не вышедшую Lada Aura
Установлен рекорд по количеству людей в УАЗ «Буханка»
Российский электромобиль «Атом» рассекретил интерьер. ФОТО
Подсчитана стоимость владения «Москвичом 6»
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лебедев извинился перед Мизулиной
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Иноагент Галкин прокомментировал приезд Пугачевой в Россию
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Обсуждение (2)
Картина дня
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
Уголовное преследование «скопинского маньяка» прекратили
Выявлена самая частая поломка в авто Lada
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

nicollaich

Дерипаска?Это который владелец ГЭС?И у которого бОльшая часть акционеров живёт в туманном Альбионе?Таких...

Uynachalnica

Неслыханная щедрость! Рамзан, сбежавшим палестинцам дома строит (интересно за чей счет?), а тут...

jeryakob

И ни в чем себе не отказывайте

Captain Nemo

Обоснуй свои ужимки умник.или только на маты ума хватает