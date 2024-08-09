Выявлена самая частая поломка в авто Lada

Сбои в электронике — наиболее частая причина поломок современных автомобилей Lada, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«У Lada ломается в основном какая-то неприятная мелочь — электроника, например», — цитирует Кадакова «Лента.ру».

Автоэксперт привел в пример последние Lada Vesta, у которых «то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа».

Но при этом, по мнению Кадакова, эти машины не сильно хуже, чем соразмерные автомобили Chery или Hyandai.