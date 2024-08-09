Уголовное преследование «скопинского маньяка» прекратили

Скопинский районный суд Рязанской области прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Виктора Мохова, обвиняемого в укрывательстве убийства.

«Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Уголовное дело о скрытии убийства в отношении Мохова было возбуждено в августе 2022 года. «Скопинский маньяк» и его знакомые с День ВДВ выпивали, завязалась ссора, и 39-летний мужчина ударил локтем в шею другого гостя. От полученного увечья тот скончался

Тело было обнаружено 7 августа в заброшенном доме. Мохов признался, что помогал прятать мертвого.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

«Скопинский маньяк» в сентябре 2000 году похитил двух девушек и поселил их в специально подготовленном бункере. Их освободили в мае 2004 года. Мохов был осужден на 17 лет колонии строго режима, срок был сокращен на два месяца. Он вышел из колонии в марте 2021 года.