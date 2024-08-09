Севший в поле под Новосибирском самолет разберут к весне

Самолет Airbus A320, совершивший аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском в прошлом году, начнут разбирать в августе, сообщил бывший гендиректор и член правления авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«По нему все решения приняты. Он был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора с использованием его частей, как запасных. Он не поврежден, совершенно целый самолет», — сказал Скуратов интервью «Ъ-Урал».

Рядом с самолетом будет создан «небольшой городок из комфортных зданий со всеми удобствами». Разбор Airbus A320, по оценке экс-гендиректора, начнется в течение двух недель, а завершится к весне.

«Пустим его на запчасти, которые нам необходимы, чтобы летали другие самолеты. <> Летчики молодцы, посадили его правильно», — отметил Скуратов.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

При заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из гидросистем, но экипаж решил лететь в Толмачево, где расположена ремонтная база, в процессе он неправильно рассчитал запасы топлива.