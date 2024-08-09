НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Севший в поле под Новосибирском самолет разберут к весне

Источник:
Sibnet.ru
298 1
Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском
Фото: © Официальный канал пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»

Самолет Airbus A320, совершивший аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском в прошлом году, начнут разбирать в августе, сообщил бывший гендиректор и член правления авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«По нему все решения приняты. Он был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора с использованием его частей, как запасных. Он не поврежден, совершенно целый самолет», — сказал Скуратов интервью «Ъ-Урал».

Рядом с самолетом будет создан «небольшой городок из комфортных зданий со всеми удобствами». Разбор Airbus A320, по оценке экс-гендиректора, начнется в течение двух недель, а завершится к весне.

«Пустим его на запчасти, которые нам необходимы, чтобы летали другие самолеты. <> Летчики молодцы, посадили его правильно», — отметил Скуратов.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

При заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из гидросистем, но экипаж решил лететь в Толмачево, где расположена ремонтная база, в процессе он неправильно рассчитал запасы топлива.

Проверка адреса на оптику
Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Второй пилот севшего в поле самолета устроился таксистом и грузчиком
Посадивший в поле самолет «Уральских авиалиний» пилот уволился
Опубликована самая полная версия переговоров севшего в поле самолета
Решена судьба севшего в поле под Новосибирском самолета
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лебедев извинился перед Мизулиной
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Иноагент Галкин прокомментировал приезд Пугачевой в Россию
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Обсуждение (1)
Картина дня
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
Уголовное преследование «скопинского маньяка» прекратили
Выявлена самая частая поломка в авто Lada
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
51
Американский фондовый рынок обрушился
44
Путин оценил вторжение в Курскую область
40
Премьер Японии счел Россию источником ядерной угрозы
37
Украина получила 10 истребителей F-16
35
Найдено научное объяснение женским изменам