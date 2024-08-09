Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону

Российский миллиардер Олег Дерипаска выступил за прекращение огня в Украине и раскритиковал расходы России на военный сектор.

«Если вы хотите остановить войну, сначала нужно прекратить огонь», — заявил Дерипаска в интервью Nikkei Asia.

По данным издания, бизнесмен призвал к «немедленному и безоговорочному прекращению огня» и назвал конфликт в Украине «безумием». Также он раскритиковал расходы России на оборону.

На вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным Дерипаска ответил, что в них нет «никаких изменений». «Они (Кремль) меня не трогают, мы не трогаем политику», — приводит его слова Nikkei Asia.

Миллиардер также рассказал, что возможность крупных поставок российского сырья в Китай и Индию стала спасательным кругом для отечественной торговли.