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Пугачева тонко высмеяла слухи о возвращении в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alla_orfey

Алла Пугачева посмеялась над слухами о возвращении в Россию, она разместила в соцсети видео, где говорится о причинах возможного приезда и тонко намекнула, что это сказки.

Примадонна разместила в соцсети видео продюсера Леонида Дзюника, где он рассуждает о возвращении Пугачевой в Россию.

«Оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает "Московский комсомолец", засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети, Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры», — говорит Дзюник.

Примадонна поместила видео в тарелочку с золотым яблочком, как в сказках. В конце ролика добавлены кадры из советской передачи «В гостях у сказки».

«Здрасьте, милые друзья. Мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла», — говорится в видео.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄