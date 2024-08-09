Пугачева тонко высмеяла слухи о возвращении в Россию

Алла Пугачева посмеялась над слухами о возвращении в Россию, она разместила в соцсети видео, где говорится о причинах возможного приезда и тонко намекнула, что это сказки.

Примадонна разместила в соцсети видео продюсера Леонида Дзюника, где он рассуждает о возвращении Пугачевой в Россию.

«Оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает "Московский комсомолец", засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети, Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры», — говорит Дзюник.

Примадонна поместила видео в тарелочку с золотым яблочком, как в сказках. В конце ролика добавлены кадры из советской передачи «В гостях у сказки».

«Здрасьте, милые друзья. Мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла», — говорится в видео.