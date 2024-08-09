Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей жителям Курской области

Жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома из-за атак ВСУ, получат выплату в размере 10 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Алексеем Смирновым.

Смирнов попросил главу государства «поддержать единовременную выплату тем людям, которые вынужденно покинули свое жилье в связи с этими событиями», так как многие люди находятся в пунктах временного размещения даже без документов.

«Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб», — сказал президент.

Путин добавил, что представители различных ведомств, в том числе МЧС, оценят ущерб, который нанесли жителям Курской области. Речь идет об утрате имущества и жилья.