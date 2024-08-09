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Татьяна Брухунова проговорилась о связи с еще женатым Петросяном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Татьяны Брухуновой

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова проговорилась в интервью, что находится в отношениях с супругом уже 12 лет.

О романе Брухановой и Петросяна стало известно в 2018 году, тогда же, когда юморист развелся со своей женой Еленой Степаненко. Но Брухунова сказала в интервью Ксении Князевой, что она живет с ним уже 12 лет.

Супруга Петросяна рассуждала на тему того, что у нее есть искренние чувства к мужу, где и проскользнуло время их совместного проживания.

«Ну а как еще прожить с творческим человеком, который всего себя отдает работе, известным человеком, на котором огромный груз ответственности, 12 лет без чувств?» — сказала она.

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