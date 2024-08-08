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Какие болезни можно определить по ногтям

Источник:
Sibnet.ru
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Неровная поверхность ногтей или изменение цвета ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания. Врач Дэн Баумгарт рассказал, на что стоит обратить внимание.

Так, ногтевая пластина должна быть ровной, без выпуклостей и провалов. Их наличие может указывать на анемию, то есть дефицит эритроцитов или содержащегося в них белка гемоглобина, пишет The Conversation.

По словам эксперта, анемия приводит к недостатку кислорода в крови и часто связана с дефицитом железа. Данное заболевание также может быть вызвано неправильным питанием, онкологией ЖКТ, а также непереносимостью глютена.

Пожелтение ногтя может быть вызвано грибком, либо аутоиммунным заболеванием кожи псориазом. В некоторых случаях белые пятна на ногтях могут указывать на отравление свинцом или мышьяком. Однако чаще они связаны с небольшими повреждениями верхнего слоя ногтя.

Если ноготь побелел полностью, можно заподозрить болезни печени или почек. При этом эксперт подчеркнул, что окончательный диагноз может поставить только врач после проведения всех обследований.

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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄