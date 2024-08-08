Какие болезни можно определить по ногтям

Неровная поверхность ногтей или изменение цвета ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания. Врач Дэн Баумгарт рассказал, на что стоит обратить внимание.

Так, ногтевая пластина должна быть ровной, без выпуклостей и провалов. Их наличие может указывать на анемию, то есть дефицит эритроцитов или содержащегося в них белка гемоглобина, пишет The Conversation.

По словам эксперта, анемия приводит к недостатку кислорода в крови и часто связана с дефицитом железа. Данное заболевание также может быть вызвано неправильным питанием, онкологией ЖКТ, а также непереносимостью глютена.

Пожелтение ногтя может быть вызвано грибком, либо аутоиммунным заболеванием кожи псориазом. В некоторых случаях белые пятна на ногтях могут указывать на отравление свинцом или мышьяком. Однако чаще они связаны с небольшими повреждениями верхнего слоя ногтя.

Если ноготь побелел полностью, можно заподозрить болезни печени или почек. При этом эксперт подчеркнул, что окончательный диагноз может поставить только врач после проведения всех обследований.